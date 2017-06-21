Шульц призвал Меркель лично пожаловаться Трампу на санкции против России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель должна на саммите G20 лично заявить Дональду Трампу о том, что ее страна против новых антироссийских санкций США, заявил кандидат в канцлеры от партии СДПГ, бывший глава Европарламента Мартин Шульц. Его слова приводит журнал Spiegel.

"Мы увидели, что США выбрали опасный курс энергетической политики, который направлен в первую очередь против Германии" — заявил он.

По его словам, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ясно дал понять, как Берлин относится к санкциям, и Меркель его в этом поддержала. "Надеюсь, на саммите G20 она воспользуется возможностью донести до господина Трампа соответствующее сообщение", — подчеркнул он.

Шульц добавил, что энергетическая безопасность Германии зависит от конструктивного сотрудничества с Россией. "У нас есть полное право отстаивать и защищать промышленные интересы ФРГ и Европы", — сказал он.

Сенат США на прошлой неделе утвердил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В нем, помимо прочего, обсуждаются меры, которые могут быть применены к тем, кто способствует развитию российских нефтепроводов и газопроводов. На данный момент сразу несколько европейских компаний вкладывают свои средства в строительство газопровода "Северный поток-2."

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн в совместном заявлении выступили против ограничительных мер. Они отметили, что США даже не пытаются скрыть, что преследуют ими собственные энергетические интересы.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что Меркель разделяет это мнение.