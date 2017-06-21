Француз пойдет под суд за пирог с марихуаной, который съели коллеги

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудник французского магазина, оставивший там пирог с марихуаной на общей кухне, пойдет под суд за угрозу жизни коллег, сообщает жандармерия департамента Жиронда в своем аккаунте в соцсети Facebook.

По информации правоохранителей, трое сотрудников магазина угостились шоколадным пирогом, который стоял на общей кухне и "только и ждал, что его попробуют".

"Три человека утром съели каждый по маленькому кусочку. Чуть позже двое почувствовали себя плохо, а третий находился в одурманенном состоянии", — сообщают в жандармерии.

Установить, что причиной недомогания стал пирог, удалось быстро — его ели только трое пострадавших. Прибывшие в магазин сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что помимо обычных ингредиентов в выпечке содержался каннабис.

"Среди сотрудников магазина был найден кулинар. Ему в вину вменяется введение другим лицам веществ, вредных для здоровья, создание угрозы жизни других людей и хранение наркотических препаратов", — говорится в сообщении.

Обыски, проведенные дома у "кондитера", позволили обнаружить запасы вредных веществ. В настоящее время мужчина помещен под подписку о невыезде. Его коллеги оправились от последствий инцидента и продолжают работу.