В Киеве ночью прогремел взрыв

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Взрыв произошел ночью в одном из районов украинской столицы возле магазина, никто не пострадал, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева.

По данным ведомства, инцидент произошел около 01.00 (совпадает с мск), после чего на место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб.

"В результате повреждено стекло, входные двери и роллета помещения и соседних киосков. Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

Очередной взрыв в Киеве!



Неизвестный мужчина бросил предположительно гранату под двери магазина #Vodafone на пр…. https://t.co/77Pu5M1q3n — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 21 июня 2017 г.

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Как заявили в полиции, правоохранители тщательно обследовали территорию, изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления, какой именно предмет взорвался, опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Полицейские проводят мероприятия, направленные на поиск подозреваемых и выяснение мотивов совершения правонарушения.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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