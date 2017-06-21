В "Блоке Петра Порошенко" считают успешным его визит в США

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Глава крупнейшей фракции в Верховной раде Украины "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов назвал успешным визит главы государства в США и его переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Порошенко во вторник в Вашингтоне встретился с Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. Порошенко по итогам встречи отметил, что увидел в США надежного стратегического партнера. Он также заявил, что получил от Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.

"Сейчас, когда есть успешный визит, когда есть успешные переговоры и решения, очень много людей хотят найти измену, хотят найти какие-то недостатки. Но они прекрасно понимают, что когда идут встречи на самом высоком уровне, каждое слово имеет вес. Несмотря на то, что многие говорили, что они (США) смягчат свою позицию или за спиной Украины будет вести какие-то сепаратные переговоры (с РФ — ред.), этого не происходит. Есть четкая позиция поддержки Украины в противодействии агрессии и идет четкая позиция на сохранение и усиление санкций против Кремля", — заявил Герасимов журналистам, общение которых транслировал в среду телеканал "112 Украина".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.