"Русофобская одержимость": Лавров объяснил новые санкции со стороны США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции США. По словам дипломата, ограничения в очередной раз были введены на "ровном месте".

Накануне американский Минфин расширил список санкций в отношении компаний и физлиц из-за ситуации на Украине. В перечень попали чиновники из России и Донбасса, а также двое представителей байкерского клуба "Ночные волки".

"Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (конфликта на Украине — Прим. ред.)", — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Американский чиновник добавил, что санкции останутся в силе до тех пор, пока "Россия не выполнит Минские соглашения".

"Русофобская одержимость"

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя действия Вашингтона, заявил, что очередные ограничения были введены без всяких оснований.

"Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит Минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз Минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности", — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России", — добавил российский министр.

В соответствии с Минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

Россия не изменит курс

Накануне замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил РИА Новости, что расширение санкций со стороны США не повлияет на курс Москвы.

"Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут. Мы об этом повторяем постоянно, и об этом я заявляю в очередной раз", — подчеркнул дипломат.

"Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", — добавил Рябков.

По его словам, санкции США не помогут разрешить конфликт на Украине.

"Мы видим, что Вашингтон сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве — тех, кто не хочет урегулирования, и тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений. Это перевернутый мир, это вашингтонское зазеркалье", — подчеркнул замглавы МИД.

Пиар-ход Вашингтона

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг считает, что ущерб от новых санкций для российской экономики будет минимальным.

"Это больше для внутреннего пользования в США, это не столько, чтобы надавить на Россию, потому что эти санкции не дают эффекта экономического. А больше пиар-ход", — сказал Гартунг РИА Новости, подчеркнув, что санкции носят неконструктивный характер.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев усомнился в компетентности тех, кто составлял список новых антироссийских ограничений.

"Санкции минфина США против ряда российских лиц и компаний, конечно же, призваны демонстрировать решительность Вашингтона и шаг в сторону русофобов. Но обоснование этих санкций ("до выполнения Россией Минских соглашений", в которых она не является стороной) и состав участников (рестораторы, байкеры, компании, специально работающие в Крыму и нигде больше) показывают уровень проработки этих мер и компетентности ответственных лиц", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев также отметил, что действия Вашингтона "нужно понимать исключительно в контексте внутриэлитного противоборства".

"Повторю еще раз: идет охота значительной части американского истеблишмента на Трампа, и этим все объясняется", — подчеркнул глава комитета Совфеда.