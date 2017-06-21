В Мадриде задержали троих террористов, среди которых был член ИГ*

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде трех человек по подозрению в террористической деятельности, в том числе члена террористической организации "Исламское государство"*, сообщает МВД страны.

Задержанный – 32-летний мужчина марокканского происхождения, живущий в испанской столице, "представляет собой крайнюю опасность, аналогичную (той, которую представляли) террористы, причастные к недавним терактам в Великобритании и Франции, и рассматривается как явная угроза безопасности" страны, говорится в сообщении ведомства.

В частности, этот человек собирал информацию, связанную с ИГ*: копировал многочисленные пособия о джихадизме, такие как "Учебник для террориста-смертника" и "Учебник электронного джихада". Полиции удалось установить его связи через социальные сети с боевиками ИГ* в зоне сирийско-иракского конфликта. Кроме того, он пытался завербовать своих знакомых, живущих в Испании, и привлечь их к джихаду.

Помимо этого полиция задержала еще двух человек, также марокканцев, 38 и 33 лет, которые жили вместе с основным подозреваемым. Не исключено, что основной подозреваемый пытался вовлечь их в террористическую деятельность.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране были задержаны 172 человека по подозрению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России