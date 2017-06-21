Основатель Uber покидает пост главы компании

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральный директор и основатель онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик покидает свой пост, передает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Я люблю Uber больше, чем что-либо на свете, и в этот трудный период моей жизни я принял требование инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог сосредоточиться на создании, а не отвлекался на новый спор", — цитирует газета заявление Каланика.
Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
Travis Kalanick stepped down after a shareholder revolt made it untenable for him to stay on at Uber https://t.co/vxSGPXPqNp— The New York Times (@nytimes) 21 июня 2017 г.