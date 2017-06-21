В Брюсселе усилят охрану вокзалов и метро

Взрыв на вокзале в Брюсселе (16)

Бельгийский военнослужащий на месте взрыва на Центральном вокзале Брюсселя. 20 июня 2017

Бельгийский военнослужащий на месте взрыва на Центральном вокзале Брюсселя. 20 июня 2017

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Власти Бельгии решили усилить присутствие сотрудников служб безопасности на вокзалах и метро Брюсселя после теракта, сообщил Кризисный центр при правительстве Бельгии.

"Брюссель: дополнительные меры безопасности приняты в целях предосторожности. Усилено присутствие служб безопасности на вокзалах и в метро", — сообщается в Twitter Кризисного центра.

При этом в сообщении отмечается, что общественные мероприятия отменяться не будут.

"Все мероприятия пройдут в условиях повышенной бдительности", — заявил Кризисный центр.

Во вторник вечером военные застрелили на центральном вокзале Брюсселя мужчину, устроившего небольшой взрыв. Никто не пострадал. Федеральная прокуратура квалифицировала происшедшее как теракт.