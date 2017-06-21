Работали по заказу: спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (168)

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные люди напали на наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Власти самопровозглашенной ДНР обвинили в случившемся украинские спецслужбы.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ работает в Донбассе с марта 2014 года. Основной задачей наблюдателей является контроль ситуации и налаживание диалога между сторонами конфликта.

СММ работает на основании общего решения стран — участниц ОБСЕ, при этом мандат миссии продлевается каждые полгода.

Что произошло

О нападении на наблюдателей стало известно накануне. В ОБСЕ сообщили, что инцидент произошел на станции Ясиноватая, которую контролируют власти самопровозглашенной ДНР.

По данным международной организации, несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами стреляли в направлении автомобилей патруля СММ, в который входили шесть человек. В ОБСЕ также отметили, что нападавшие пытались разбить окна машин и наставляли на наблюдателей оружие.

Позднее в оперативном командовании ДНР заявили, что задержали подозреваемых в нападении на патруль СММ. По данным властей, они не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур республики.

В ДНР случившееся назвали "спланированной провокацией", целью которой были дискредитация руководства республики и запугивание сотрудников миссии ОБСЕ.

"Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб", — говорится в заявлении оперативного командования ДНР.

Угроза провокаций

Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предупредил о возможных провокациях со стороны Киева. По его словам, это может произойти во время визита в Донбасс замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, который посетит район конфликта 19-25 июня.

"ВСУ активизировали разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов", — заявил Марочко журналистам.

По данным Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Санжаровка зафиксировано проведение воздушной разведки с применением беспилотников.

"По нашим данным, разведка ведется с целью перехода группы диверсантов в "серую зону" для совершения диверсий", — добавил Марочко.

Не первый инцидент

Сотрудники миссии ОБСЕ не раз становились объектом нападения в Донбассе.

Наиболее резонансный случай произошел в апреле в самопровозглашенной Луганской народной республике. Тогда автомобиль наблюдателей подорвался на мине у линии разграничения сторон.

В результате взрыва погиб американец — сотрудник медицинской компании, которая работает на Украине по контракту ОБСЕ. Еще два наблюдателя — граждане Германии и Чехии — получили ранения и были доставлены в больницу.

Ответственность за взрыв власти ЛНР возложили на украинских силовиков. Официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что в районе подрыва машины действовала диверсионно-разведывательная группа, в которую входили бойцы восьмого полка Сил специальных операций ВСУ.

В пресс-службе Народной милиции уточнили также, что наблюдатели отклонились от основного маршрута и двигались "по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ".

Марочко уточнил, что машины миссии ОБСЕ неоднократно ездили по проселочной дороге, расположенной примерно в двух километрах от передовой, которой не рискуют пользоваться даже местные жители.

"Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР", — отметил тогда представитель ЛНР.

Угрозы в адрес наблюдателей

В середине мая члены миссии ОБСЕ обвинили украинских силовиков в угрозах в адрес наблюдателей. Тогда инцидент произошел на территории станции наземного контроля беспилотных летательных аппаратов в селе Степановка.

По данным СММ, сразу после того, как беспилотник миссии совершил посадку, на станции появились пятеро вооруженных мужчин, которые представились сотрудниками Нацгвардии Украины.

"По мере того как они приближались к СММ, действия вооруженных лиц носили характер запугивания наблюдателей. Так, один из вооруженных мужчин, представившийся лейтенантом, зарядил пистолет и приказал членам миссии не двигаться, остальные четыре вооруженных мужчины направили автоматы на представителей СММ", — рассказал представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

Неизвестные потребовали, чтобы наблюдатели предъявили свои удостоверения. Силовики покинули станцию после того, как связались с ВВС Украины.