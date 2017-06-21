Министр юстиции Франции заявил об уходе из правительства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр юстиции Франции Франсуа Байру вслед за министром обороны Сильви Гулар заявил об уходе из правительства, сообщает агентство Франс Пресс.

"Я принял решение не участвовать в новом правительстве. Я проведу пресс-конференцию сегодня в 17.00 (18.00 мск.)", — заявил Байру агентству.

Байру является главой партии MoDem ("Демократическое движение"), в отношении которой проводится расследование в связи с трудоустройством членов партии в качестве сотрудников Европарламента.

Ранее министр обороны Франции Гулар попросила президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа не переназначать ее в правительство из-за этого расследования.

Прокуратура Парижа в начале июня начала предварительное расследование в отношении MoDem по поводу возможного фиктивного трудоустройства представителей этой партии сотрудниками депутатов Европарламента.

Как сообщала газета Parisien, экс-член "Демократического движения", имя которого не разглашается, якобы был вынужден подписать рабочий контракт, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако, по словам бывшего члена MoDem, он редко имел контакты с ним. Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.