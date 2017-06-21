Новый наследный принц Саудовской Аравии стал вице-премьером

ДУБАЙ, 21 июн — РИА Новости. Ставший наследный принцем Саудовской Аравии сын короля Мухаммед бен Салман в среду занял пост вице-премьера правительства королевства, но продолжил возглавлять министерство обороны, говорится в тексте указа короля, размещенном на сайте МИД Саудовской Аравии.

В среду саудовский король Салман сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман.

В 2015 году после прихода к власти короля Салмана он стал министром обороны, а затем был назначен заместителем наследного принца.