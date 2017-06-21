Проект о продлении санкций против РФ нарушает конституцию США, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Законопроект о продлении санкций в отношении России и Ирана нарушает американскую конституцию, и поэтому его рассмотрение в палате представителей Конгресса США обусловлено значительными процедурными сложностями, сообщает издание Washington Post.
По словам представителя бюджетного комитета палаты представителей, Конгресс и Сенат "тесно сотрудничают" в вопросе принятия законопроекта. Вместе с тем, финальный текст законопроекта включал "язык, который мы не видели" и который члены палаты представителей посчитали нарушением конституции.
Спикер палаты представителей Пол Райан в свою очередь поддержал законопроект о продлении санкций, однако не уточнил, стоит ли переводить его на уровень Конгресса.
"Мы определим следующий план действий с нашими коллегами в Сенате", — цитирует издание заявление представителя Райана.
Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.