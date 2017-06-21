Проект о продлении санкций против РФ нарушает конституцию США, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Законопроект о продлении санкций в отношении России и Ирана нарушает американскую конституцию, и поэтому его рассмотрение в палате представителей Конгресса США обусловлено значительными процедурными сложностями, сообщает издание Washington Post.

Палата представителей указала на то, что проект нарушает конституционную норму. Согласно основному закону, только палата представителей Конгресса может вносить и принимать законопроекты, которые должны способствовать увеличению доходов государства.

По словам представителя бюджетного комитета палаты представителей, Конгресс и Сенат "тесно сотрудничают" в вопросе принятия законопроекта. Вместе с тем, финальный текст законопроекта включал "язык, который мы не видели" и который члены палаты представителей посчитали нарушением конституции.

Спикер палаты представителей Пол Райан в свою очередь поддержал законопроект о продлении санкций, однако не уточнил, стоит ли переводить его на уровень Конгресса.

"Мы определим следующий план действий с нашими коллегами в Сенате", — цитирует издание заявление представителя Райана.

Сенат США в минувший четверг завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.