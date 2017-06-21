В Крыму прокомментировали планы Киева по запрету региональных сайтов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что планы властей Украины заблокировать ряд крымских сайтов являются отражением тоталитарного мышления.
"Это является отражением тоталитарного мышления и желания не допустить, чтобы украинский народ знал правду о событиях, происходящих в Крыму, о том, как живет мирно и гармонично сегодняшний Крым. Украинскими властями делается все, чтобы усилить промывание мозгов и переформатировать сознание украинцев, настраивать их на враждебный лад в отношении и Донбасса, и Крыма, и России в целом", — сказал РИА Новости Мурадов.
"Упреки в отношении свободы слова, нарушения соответствующих международных конвенций проявляются в украинских действиях в полной мере, однако никто на Западе этого не замечает, что тоже является отражением двуличной, лицемерной политики западных государств", — подчеркнул вице-премьер.
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