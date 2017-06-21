Член СПЧ прокомментировал идею создания альтернативы ЕСПЧ на базе БРИКС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Претензии к Европейскому суду по правам человека есть, но и перспективность идеи создания альтернативы ему на базе БРИКС оценивать рано — пока она вызывает больше вопросов, чем ответов, считает директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, входящий в состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.
Брод отметил, что подобные идеи высказываются регулярно на протяжении последних десяти лет, однако дальше переговоров дело не идёт. "Безусловно, есть претензии к Европейскому суду по правам человека. И мы, как правозащитники, ведущие мониторинг его деятельности и принимаемых решений, не раз сталкивались с политической ангажированностью этого института", — сказал он РИА Новости.
В то же время открытыми остаются вопросы, насколько профессиональной и независимой сможет быть такая структура. "Есть опасность, что она будет также конъюнктурной, политизированной и зависимой от политической воли этих стран", — полагает Брод.
По его мнению, в нынешней ситуации необходимо добиваться прозрачности и объективности в работе ЕСПЧ, используя для этого разные площадки и задействуя разные институты Совета Европы, в частности Совет по правам человека, Парламентскую ассамблею, институт омбудсмена, возможности депутатов Европарламента.