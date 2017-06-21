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В мире

"Твердый друг Украины": Порошенко не верит в связи Трампа с Россией

08:3021.06.2017
(обновлено: 08:36 21.06.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas KammВстреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом домеВстреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом доме
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Петр Порошенко не верит в связи президента США Дональда Трампа с Россией. По мнению украинского лидера, американский коллега является "твердым другом" Киева.

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Американские СМИ: в Белом доме Порошенко не удостоился красной дорожки
Встреча двух президентов прошла в Белом доме накануне. Во время визита в США Порошенко также провел переговоры с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.

Впечатления Порошенко

После переговоров с Трампом украинский президент не скрывал своей радости.

"Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Раде заявили, что благодаря Украине Трамп "войдет в историю"
По его словам, на переговорах с Трампом он увидел "очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости".

Порошенко также усомнился в связях Трампа с Россией.

"Он не похож на президента, у которого особые отношения", — сказал украинский лидер.

Санкции против России и уголь для Украины

По словам Порошенко, на встрече с Трампом он получил гарантии того, что США оставят в силе антироссийские санкции.

"Мы очень рады полной поддержке, которую продемонстрировали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс моей стране", — отметил украинский политик.

Кроме того, на переговорах речь шла о поставках газа и угля из США на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог: Киев придумал "бонус" к встрече Порошенко и Трампа
"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко Fox News.

Киев с февраля ввел в стране чрезвычайные меры в энергетике, это произошло после того, как украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса. Ранее власти заявили, что намерены заменить поставки антрацита из Донбасса импортом угля из Южной Африки.

Поставки оружия

Два президента также провели "эффективные переговоры" по поставкам "оборонительных вооружений" для Украины, отметил Порошенко.

"Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего", — сказал украинский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле считают неуместными "гонки" с Порошенко за встречу с Трампом
При этом Порошенко не упомянул о наступательном, так называемом летальном оружии — подобных поставок Украина безуспешно добивается у США на протяжении последних трех лет.

США уже оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования.

В апреле американские СМИ сообщили, что Вашингтон намерен сократить финансовую помощь Киеву в 2018 году сразу на 69 процентов. По данным Foreign Policy, изначально США планировали выделить более 570 миллионов долларов, однако в итоге эту сумму сократили до 177 миллионов.

В центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Киев виляет Западом: секрет успеха
О планах сократить программу помощи для Украины говорили и официальные американские лица. Так, в начале апреля с нерадостными для Киева прогнозами выступила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

"Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше", — заявила чиновница.

"Тихо и без фанфар"

Американские СМИ не разделяют оптимизм Порошенко после переговоров с Трампом.

Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог о встрече Порошенко и Трампа: США пошли на дипломатическую уловку
Так, телеканал CNN отмечает, что, прибыв в Белый дом, украинский лидер "тихо и без фанфар прошел в Западное крыло", где его встречал не Трамп, а вице-президент Майк Пенс.

"Обхождение с Порошенко заслуживает внимания, учитывая склонность Трампа раскатывать красную ковровую дорожку перед почти всеми иностранными лидерами, которые посещают Белый дом — даже перед главами небольших стран, у которых нет насущных вопросов к США", — говорится в материале телеканала.

Газета Washington Post, в свою очередь, отметила оговорку Трампа, который сказал "the Ukraine" вместо "Ukraine". В английском языке такое наименование с артиклем означает отсылку к Украинской ССР (the Ukrainian Soviet Socialist Republic), в то время как после распада Советского Союза Украину принято называть Ukraine.

На оплошность обратил внимание и бывший посол США в России Майкл Макфол.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Мнение: любой итог встречи с Трампом Порошенко представит как свой успех
"Хороший предварительный брифинг, проведенный его (Трампа. — Прим. ред.) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев", — написал Макфол в Twitter.

Впрочем, бывший дипломат не стал уточнять, что именно должно оскорбить украинцев.

National Public Radio провело параллели вокруг освещения визита в Киеве и Вашингтоне. В то время, как украинские власти говорили об особой важности встречи двух президентов, в администрации Трампа заявили, что Порошенко лишь "заглянет" к президенту США.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sanyvany
"господин назначил меня любимой женой"))
08:43
21.06.2017
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