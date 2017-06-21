В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (167)

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 мм, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — заявили в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Сокольники, Обозное, Желобок. Сообщается, что по территории республики было выпущено порядка 170 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 36 раза открывали огонь по их позициям, один военный был ранен.

В сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook говорится, что за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "36 раз применяли оружие", "один украинский воин получил ранения".

По утверждениям украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Талаковку, Гнутово, Широкино, Водяное, Павлополь, Новомихайловку и Марьинку из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Каменки, Авдеевки и Верхнеторецкого.

В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Крымское, Новозвановку, Счастье, Станицу Луганскую и Новоалександровку.