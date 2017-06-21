Россия не вмешивалась в результаты выборов в США, считает экс-глава МВБ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Экс-глава министерства внутренней безопасности США Джей Джонсон, планирует заявить на слушаниях в конгрессе в среду, что российское правительство не меняло результаты подсчета голосов в президентских выборах в США 2016 года.

В среду в конгрессе пройдут сразу два раунда слушаний по "российскому вмешательству в выборы в США", на них выступит, в частности, экс-глава МВБ США Джей Джонсон.

"По имеющимся у меня в настоящее время сведениям, российское правительство не изменяло через какие-либо кибервторжения бюллетени для голосования, подсчет голосов или сообщения о результатах голосования", — приводит газета Hill слова Джонсона, которые он планирует сказать в своем подготовленном заявлении на слушании.

"Я нахожусь не в том положении, чтобы знать, действительно ли успешные хакерские атаки под руководством российского правительства (на Национальный комитет демократической партии США) изменили общественное мнение и тем самым изменили исход президентских выборов", — также говорится в заявлении Джонсона.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".