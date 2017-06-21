Starbucks в Европе планирует нанять на работу свыше двух тысяч беженцев

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks планирует нанять на работу 2,5 тысячи беженцев в Европе в рамках представленного в январе плана набора персонала, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, компания начала набирать персонал среди беженцев в восьми европейских странах: Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии и Швейцарии.
Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 января компания Starbucks Corporated управляет сетью из 25,734 тысячи кофеен и магазинов. Чистая прибыль Starbucks по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (завершился 27 декабря) составила 751,8 миллиона долларов, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя.