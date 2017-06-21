В США урегулировали судебный иск об убийстве полицейским афроамериканца

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Родственники застреленного полицейским в 2014 году в городе Фергюсон (штат Миссури) афроамериканца Майкла Брауна урегулировали судебный иск, поданный против властей города, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Федеральный судья одобрил урегулирование спора по иску, который был подан родителями Майкла Брауна. Финансовые условия соглашения не уточняются. Адвокат родственников и мэр города Фергюсон Джеймс Ноулз III пока не прокомментировали эту информацию.

По данным агентства, родители Майкл Браун-старший и Лезли Макспадден подали иск против города, экс-начальника полиции Тома Джексона и бывшего полицейского Даррена Уилсона в 2015 году. Они утверждали, что смерть сына лишила их финансовой поддержки в будущем, которую он мог им оказать посредством своей потенциальной зарплаты.

В иске также утверждалось, что полицейская культура в городе является враждебной к афроамериканцам. Кроме того, полицейский Уилсон применил чрезмерную и необоснованную силу.

В постановлении суда говорится, что родственникам будет выплачена справедливая и разумная компенсация.

После убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года в Фергюсоне белым полицейским США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.