В США урегулировали судебный иск об убийстве полицейским афроамериканца

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Родственники застреленного полицейским в 2014 году в городе Фергюсон (штат Миссури) афроамериканца Майкла Брауна урегулировали судебный иск, поданный против властей города, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, родители Майкл Браун-старший и Лезли Макспадден подали иск против города, экс-начальника полиции Тома Джексона и бывшего полицейского Даррена Уилсона в 2015 году. Они утверждали, что смерть сына лишила их финансовой поддержки в будущем, которую он мог им оказать посредством своей потенциальной зарплаты.
В иске также утверждалось, что полицейская культура в городе является враждебной к афроамериканцам. Кроме того, полицейский Уилсон применил чрезмерную и необоснованную силу.
После убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года в Фергюсоне белым полицейским США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.