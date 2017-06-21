Лавров о новых санкциях: русофобская одержимость в США переходит все грани

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые американские санкции в отношении РФ.

Российский министр заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Атмосферу это (новые санкции — ред.), конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она по-моему у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности", — сказал Лавров.

"Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. (Президент Украины Петр) Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России", — сказал глава МИД РФ.