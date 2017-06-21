В ДНР рассказали о задержанных подозреваемых в нападении на патруль ОБСЕ

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Задержанные по подозрению в нападении на наблюдателей ОБСЕ не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Инцидент произошел во вторник, патруль включал два бронетранспортера и шесть членов. Несколько мужчин военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие.

"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные дают показания.

Согласно сообщению, "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей".

"Задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР", — говорится в сообщении.