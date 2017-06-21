МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что планирует во время визита в США обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме КНДР, и призвал активизировать диалог с Пхеньяном.

"Я надеюсь, что в ходе предстоящей встречи на высшем уровне в США я смогу обсудить двухэтапный подход к ядерной проблеме Северной Кореи: сначала замораживание, а затем полное сворачивание (ядерной программы)", — сказал президент в интервью газете Washington Post

"У президента (США Дональда) Трампа и меня есть общая цель — которая заключается в полном свертывании ядерной программы КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. В процессе работы над этой общей целью, дружеские отношения и доверие между нами будет очень важно. Я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать миру, что сотрудничество между двумя нашими странами сильное и продолжит становиться сильнее", — сказал Мун.

По словам южнокорейского лидера, для разрешения проблемы КНДР необходим диалог. Он отметил, что надеется на откровенные и открытые дискуссии с Трампом по этому вопросу.

"Послание, которое мы должны послать Северной Корее — двойное: если северокорейский режим считает, что может защищать и охранять себя посредством ядерных и ракетных программ, то это неверное суждение. Но если КНДР откажется от своей ядерной программы, мы поможем ей в том, чтобы она сама себя защищала и развивала. Мы должны последовательно направлять эти два послания", — изложил свою мысль Мун Чжэ Ин.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп проведет переговоры с президентом Южной Кореи 29-30 июня в Вашингтоне, планируется обсуждение кризиса на корейском полуострове.