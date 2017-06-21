Президент Южной Кореи назвал лидера КНДР "очень опасным человеком"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в интервью газете Washington Post, что лидер КНДР Ким Чен Ын "очень опасный человек".

"Он неразумный лидер и очень опасный человек. Но он человек, который обладает эффективным контролем над Северной Кореей, и он человек, который наделен полномочиями для денуклеаризации Северной Кореи", — заявил южнокорейский президент в ответ на вопрос о том, каким он видит лидера КНДР.

Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Южной Корее в мае этого года, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений, но из-за все новых испытаний баллистических ракет КНДР этого пока не произошло.