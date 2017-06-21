МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдеп США начал официальное расследование с целью выявить возможные нарушения в управлении секретной информацией экс-кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон и ее помощниками в ее бытность госсекретарем США, передает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, результаты расследования могут прекратить предоставление доступа к секретной правительственной информации Клинтон и ее помощникам. Несмотря на то, что в их отношении начато расследование, Клинтон и ее бывшие сотрудники по-прежнему располагают допуском для получения секретной правительственной информации.

Расследование госдепа должно выявить, нарушала ли Клинтон и ее помощники правительственные протоколы посредством использования своего личного сервера электронной почты для получения, хранения и передачи секретных правительственных документов. В ведомстве не уточнили, когда началось расследование. Тем не менее, оно началось после результатов расследования этого дела ФБР.

Председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли подтвердил телеканалу, что госдеп ведет расследование.

Ранее экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что работая в госдепартаменте она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.