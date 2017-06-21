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В мире

Теракт малой мощности: в Брюсселе застрелили мужчину, устроившего взрыв

Сюжет:
Взрыв на вокзале в Брюсселе (12)
02:5821.06.2017
0210
© AFP 2017 / mmanuel DunandСитуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / mmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Военные во вторник застрелили неизвестного, устроившего взрыв малой мощности на одном из вокзалов Брюсселя, инцидент квалифицирован как теракт, кроме организатора которого никто не пострадал.

Что произошло

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / Thierry Roge
В Брюсселе скончался мужчина, устроивший теракт на вокзале, узнали СМИ
По официальным данным, незадолго до 21.00 (22.00 мск) неизвестный устроил небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя. Как сообщил журналистам один из очевидцев, работник железнодорожной компании, перед взрывом он выкрикивал лозунги радикальных исламистов, а затем произнес "Аллах Акбар!"

Взрыв привел к возгоранию – как сообщил РИА Новости представитель брюссельских пожарных, их вызвали на вокзал "в связи со взрывом после пожара или пожаром после взрыва". Кроме того, брюссельские СМИ демонстрируют фотографию залов вокзала, на которой виден небольшой пожар.

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
В Бельгии проведут заседание совбеза после теракта на брюссельском вокзале
Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и немедленно открыли огонь. По информации телеканала RTBF, военные следили за подозрительным мужчиной с того момента, как он вошел в здание вокзала, и взрыв прогремел в тот момент, когда они решили подойти к неизвестному. Прокуратура до сих пор не располагает информацией об его личности.

Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Федеральные прокуроры квалифицировали происшедшее как теракт. Исполнитель теракта скончался в больнице, сообщили СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

Меры безопасности

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / mmanuel Dunand
В Брюсселе пока не располагают информацией о личности устроившего взрыв
Людей из Центрального вокзала немедленно эвакуировали, вокзал оцепили. Внутри по-прежнему работают саперы. Как сообщил Кризисный центр при правительстве Бельгии, там может быть произведен контролируемый взрыв.

По указанию полиции брюссельская транспортная компания STIB приостановила движение метро и наземного транспорта в районе вокзала. Позже движение было возобновлено, но сама станция "Центральный вокзал" закрыта. Национальная компания бельгийских железных дорог (SNCB) сообщила о приостановке железнодорожного сообщения в центре города между южным, центральным и северным вокзалами столицы. Для удобства пассажиров STIB решил сделать бесплатным проезд для пассажиров SNCB.

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / Thierry Roge
Бельгия решила не менять уровень угрозы теракта после инцидента на вокзале
СМИ также сообщили об эвакуации людей с центральной площади Брюсселя "Гран пляс" и из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с главной площадью и ближе к центральному вокзалу. При этом через час после этих сообщений пользователи социальных сетей разместили, по их словам, свежие фотографии, на которых видно, что на "Гран пляс" по-прежнему было много людей. В свою очередь, представитель полиции центрального округа Брюсселя не смогла подтвердить РИА Новости информацию об эвакуации людей с площади и из торговой галереи.

Реакция властей

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
В Бельгии инцидент на вокзале квалифицировали как теракт
Сразу же после первых сообщений о происшедшем премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и министр внутренних дел страны Ян Ямбон сообщили, что следят за ситуацией с помощью Кризисного центра при правительстве Бельгии.

Позже Мишель и министр юстиции страны Кун Генс поблагодарили военнослужащих, службы безопасности и персонал железнодорожной компании за профессионализм и сообщили, что в среду утром пройдет заседание Национального совета безопасности Бельгии под председательством премьер-министра.

Ситуация на Центральном вокзале Брюсселя после взрыва, 20 июня 2017
© AFP 2017 / mmanuel Dunand
С главной площади Брюсселя эвакуировали людей после инцидента на вокзале
При этом официальный представитель центра Бенуа Рамакер сообщил РИА Новости, что уровень угрозы теракта в стране сохранен на отметке "три" из четырех возможных.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

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