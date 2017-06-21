Теракт малой мощности: в Брюсселе застрелили мужчину, устроившего взрыв

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Военные во вторник застрелили неизвестного, устроившего взрыв малой мощности на одном из вокзалов Брюсселя, инцидент квалифицирован как теракт, кроме организатора которого никто не пострадал.
Что произошло
Взрыв привел к возгоранию – как сообщил РИА Новости представитель брюссельских пожарных, их вызвали на вокзал "в связи со взрывом после пожара или пожаром после взрыва". Кроме того, брюссельские СМИ демонстрируют фотографию залов вокзала, на которой виден небольшой пожар.
Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Федеральные прокуроры квалифицировали происшедшее как теракт. Исполнитель теракта скончался в больнице, сообщили СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.
Меры безопасности
По указанию полиции брюссельская транспортная компания STIB приостановила движение метро и наземного транспорта в районе вокзала. Позже движение было возобновлено, но сама станция "Центральный вокзал" закрыта. Национальная компания бельгийских железных дорог (SNCB) сообщила о приостановке железнодорожного сообщения в центре города между южным, центральным и северным вокзалами столицы. Для удобства пассажиров STIB решил сделать бесплатным проезд для пассажиров SNCB.
Реакция властей
Позже Мишель и министр юстиции страны Кун Генс поблагодарили военнослужащих, службы безопасности и персонал железнодорожной компании за профессионализм и сообщили, что в среду утром пройдет заседание Национального совета безопасности Бельгии под председательством премьер-министра.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.