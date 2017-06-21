Спецпрокурор по России встретился с американским конгрессменами

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Комитет палаты представителей США по разведке провел во вторник закрытую встречу со спецпрокурором по "российскому" расследованию в минюсте США Робертом Мюллером, сообщили в заявлении руководители комитета Майк Конуэй и Адам Шифф.

По их заявлению, речь шла о "предотвращении конфликтов" в расследованиях, которые ведут комитет и минюст.

Никаких деталей конгрессмены не предоставили.

В среду в конгрессе пройдут сразу два раунда слушаний по "российскому вмешательству в выборы в США", на них выступит, в частности, экс-глава МВБ США Джей Джонсон.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".