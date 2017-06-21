Порошенко хочет получать уголь и газ из США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы Украина получала уголь и газ из США.
Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.интервью Fox News.
Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.
При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.