Порошенко увидел в Трампе "замечательного лидера с большой харизмой"

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увидел в президенте США Дональде Трампе "замечательного лидера с большой харизмой".

"Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране", — заявил Порошенко в интервью Fox News

"Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости", — добавил Порошенко.

Помимо Трампа украинский президент встречался в Вашингтоне с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.