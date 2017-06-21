Порошенко увидел в Трампе "замечательного лидера с большой харизмой"

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что увидел в президенте США Дональде Трампе "замечательного лидера с большой харизмой".
"Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости", — добавил Порошенко.
Помимо Трампа украинский президент встречался в Вашингтоне с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.