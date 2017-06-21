Порошенко не верит в "сговор Трампа с Россией"

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией, о котором постоянно заявляют американские телеканалы.

"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)", — сказал Порошенко в ответ на соответствующий вопрос в интервью Fox News

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".