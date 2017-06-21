КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обозначил четыре условия, при которых готов поддержать изменение избирательной системы в Молдавии: сохранение 6%-ного барьера, проведение выборов в один тур, открытие дополнительных участков за рубежом и избрание в парламент представителей Приднестровья.
"Видели позицию зарубежных экспертов. Были рекомендации Венецианской комиссии. Здесь принципиальный момент — мы можем принять любые рекомендации, которые носят юридический, технический характер. Но мы категорически не должны позволять вмешиваться во внутреннюю политику", — сказал Додон во вторник в ходе прямой линии.
Он добавил, что должен быть только один тур выборов, в парламенте должны быть представители Приднестровского региона, а в-четвертых, необходимо открыть дополнительные избирательные участки за рубежом.
"Если эти четыре момента останутся в законопроекте, то мы проголосуем за него во втором чтении. Думаю, что эти моменты в законопроекте мы сможем отстоять. В ближайшее несколько недель, до конца летней сессии, есть большая вероятность, что этот проект будет проголосован и вступит в силу", — заключил Додон.