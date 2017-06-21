Греческой оппозиции не удалось собрать массовый митинг за отставку Ципраса

АФИНЫ, 21 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая оппозиция не смогла собрать массовый митинг за отставку левого правительства Алексиса Ципраса – на площадь Синтагма в центре Афин пришли около 2 тысяч человек.
Люди вышли с флагами Европейского союза, с плакатами, в футболках с надписью GR in Euro. Митингующие скандировали "В отставку!".
"Завтра правительственные СМИ будут говорить, что нас мало, но мы предъявим им фотографии. Подходите ближе! Сфотографируемся все вместе!" – призывал с трибуны митингующих один из организаторов.
Через мегафон транслировали отрывки из выступлений Ципраса и министров, которые они, по словам организаторов, не выполнили.
Митинг начался в восемь часов вечера, через час люди начали расходиться.