Греческой оппозиции не удалось собрать массовый митинг за отставку Ципраса

АФИНЫ, 21 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая оппозиция не смогла собрать массовый митинг за отставку левого правительства Алексиса Ципраса – на площадь Синтагма в центре Афин пришли около 2 тысяч человек.

Движение "Уйдите в отставку" было создано в социальных сетях и через них распространяло призывы выйти на площадь Синтагма к парламенту Греции и потребовать ухода Ципраса. В Facebook о намерении поддержать акцию заявили 9,7 тысячи человек и еще 7,7 тысячи "заинтересовались" мероприятием. Однако на деле митингующих оказалось почти в пять раз меньше.

Люди вышли с флагами Европейского союза, с плакатами, в футболках с надписью GR in Euro. Митингующие скандировали "В отставку!".

"Завтра правительственные СМИ будут говорить, что нас мало, но мы предъявим им фотографии. Подходите ближе! Сфотографируемся все вместе!" – призывал с трибуны митингующих один из организаторов.

Через мегафон транслировали отрывки из выступлений Ципраса и министров, которые они, по словам организаторов, не выполнили.

Митинг начался в восемь часов вечера, через час люди начали расходиться.