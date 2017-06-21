Порошенко в Вашингтоне провел переговоры с главой Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом, они обсудили стимулирование иностранных инвестиций в украинскую экономику.

По данным пресс-службы главы украинского государства, в переговорах Порошенко с главой ВБ "особое внимание было уделено более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины".

Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.