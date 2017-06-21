МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии сообщила во вторник о наличии у нее доказательств получения президентом страны Мишелом Темером взяток.

В соответствии с промежуточным докладом, направленным федеральной полицией в верховный суд, можно сделать вывод, что Темер мог получать неправомерные поступления через бывшего конгрессмена Родриго Рочу Лоуреса, сообщает портал Globo . В начале июня близкий помощник и друг президента Роча Лоурес был арестован по делу о коррупции.

Согласно документу полиции, в отношении Темера должно быть проведено расследование на предмет его причастности к "пассивной" коррупции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сам президент ранее отрицал все обвинения и заявлял что в отставку не уйдет.

GloboРанее верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.