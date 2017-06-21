В Бельгии проведут заседание совбеза после теракта на брюссельском вокзале

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание национального совета безопасности, на котором председательствует премьер-министр, пройдет в среду утром после теракта на вокзале в Брюсселе, сообщил бельгийский министр юстиции Кун Генс.
Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент был квалифицирован как теракт.
Официальный представитель кризисного центра при правительстве Бельгии Бенуа Рамакер сообщил РИА Новости, что власти страны решили сохранить уровень террористической угрозы в стране на отметке "три" (из четырех возможных).