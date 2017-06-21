ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп мог обидеть украинцев, употребив название "Украина" с определенным артиклем, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Хороший предварительный брифинг, проведенный его (Трампа) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев", — написал Макфол в Twitter.
При этом он не пояснил, почему артикль должен оскорблять украинцев.
Эксперт по этимологии из американского Университета Миннесоты Анатолий Либерман ранее объяснял Би-би-си, что употребление The Ukraine отсылает к историческому значению слова "Украина" как "окраина". По его словам, после распада Советского союза "украинцы, вероятно, решили, что использование артикля унижает их страну".
Есть теория, что артикль "затесался" в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (the Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская советская социалистическая республика).
Так или иначе, в официальных документах нынешние власти Украины называют страну без артикля.