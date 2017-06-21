Порошенко обсудил с Лагард реформы и экономический рост на Украине

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите стабильного экономического роста, сообщает финансовый институт в Twitter.
Пресс-служба президента Украины уточняет, что Порошенко и Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Порошенко также рассказал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ.
Порошенко выразил благодарность Лагард "за ее личный вклад в поддержке Украины".
Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.