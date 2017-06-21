Порошенко обсудил с Лагард реформы и экономический рост на Украине

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите стабильного экономического роста, сообщает финансовый институт в Twitter.

"Лагард была рада встретиться с президентом Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста на Украине", — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Украины уточняет, что Порошенко и Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Порошенко также рассказал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ.

Лагард "отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения", сообщает пресс-служба Порошенко. Они также обсудили перспективы приватизации на Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией.

Порошенко выразил благодарность Лагард "за ее личный вклад в поддержке Украины".

Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.