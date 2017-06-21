Киев представил предложения по привлечению США к урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных шагов, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов", — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что госсекретарь подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США", — говорится в сообщении.
Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину.