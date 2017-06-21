Обозреватель NI: США опять "затягивает в трясину" на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США все глубже увязают в сирийском конфликте, что грозит стране серьезными последствиями при отсутствии всяких выгод, пишет обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.

Хотя Дональд Трамп никогда не был специалистом по международным отношениям, в ходе предвыборной кампании по крайней мере один пункт его внешнеполитической программы звучал на редкость здраво: США должны избегать участия в бессмысленных войнах на Ближнем Востоке. Несмотря на это, американская администрация, сформированная Трампом, продолжает все глубже увязать в сирийском конфликте, констатирует автор.

Перспектива участия в гражданской войне в условиях борьбы множества группировок сомнительна в любом случае, кроме того, если США начнут активно вмешиваться в конфликт, они рискуют столкновением с Ираном, Турцией или Россией, предупреждает автор.

Вашингтон предпринимает рискованные шаги в отсутствие непосредственной угрозы американским силам, как в случае с сирийским Су-22, сбитым в воскресенье, 18 июня. Подобное медленное, но верное вовлечение США в конфликт крайне опасно. Конгресс США не объявлял сирийскому правительству войну и не обязывался защищать сирийских повстанцев, напоминает Бэндоу.

У Вашингтона нет жизненно важных интересов в Сирии, установить в стране какое-либо подобие стабильности Соединенные Штаты также не в состоянии. Недостаточно обдуманные действия США в регионе рискуют разжечь войну куда больших масштабов, чем нынешний сирийский конфликт, предостерегает автор.

В воскресенье коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. Во вторник в районе Ат-Танф коалицией был сбит сирийский беспилотник. МИД РФ раскритиковал действия США и их союзников, а российское военное ведомство прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.