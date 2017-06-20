В центре Брюсселя приостановили движение общественного транспорта

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Движение общественного транспорта в центре Брюсселя, где военные нейтрализовали устроившего взрыв человека, приостановлено, сообщает брюссельская транспортная компания STIB.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

"Нет сообщения между станциями "Де Брукер" и "Парк", — говорится на странице компании в Twitter, где отмечается, что приостановлено как движение метро, так и движение наземного транспорта.