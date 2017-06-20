Россия намерена поднимать тему определения фейковых новостей в ООН и ОБСЕ

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Россия намерена поднимать тему определения фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ, заявил РИА Новости начальник отдела международных информационных проблем ДИП МИД РФ Максим Буякевич по итогам конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".
По его словам, российская сторона уже начала работу по обсуждению с международными партнерами феномена фейковых новостей.
"В конце апреля — начале мая в Нью-Йорке в рамках заседания информационного комитета ООН и подготовки проекта соответствующей резолюции Генассамблеи российская сторона уже сформулировала эту проблему в ходе выступления на заседании комитата официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Впоследствии мы предложили нашим партнерам инкорпорировать упоминание об этом явлении в текст резолюции. Продолжим эту работу, как на площадке ООН, так и на площадке ОБСЕ", — сообщил Буякевич.