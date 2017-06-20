В Брюсселе при взрыве на Центральном вокзале никто не пострадал

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Никто, кроме человека, устроившего взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе и нейтрализованного военными, не пострадал, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Брюсселя.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация под контролем.

"На данном этапе других жертв нет, ни раненых, ни погибших. Но вокзал обыскивается, все еще не обыскали", — сказала представитель прокуратуры.