Пушков рассказал, почему на Западе кризисы объясняют действиями России

БЕРЛИН, 20 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Кризисные тенденции в западном мире пытаются объяснить действиями России, чтобы не признавать собственные ошибки в политике, полагает российский сенатор Алексей Пушков.
"У меня сейчас ощущение, что многочисленные кризисные тенденции, которые происходят в западном мире, пытаются объяснить действиями России, потому что иначе те люди, которые правят западным миром, должны сказать, что причина — в их ошибках, в их собственной политике", — заявил Пушков, представляя в Берлине доклад "В преддверии саммита G20 в Гамбурге — внешнеполитические отношения между Германией, Европой и Россией".
В качестве примера он привёл ситуацию вокруг президента США Дональда Трампа, которого якобы "русские привели к власти".
"Потому что иначе американская политическая элита должна сказать, что они довели страну до такого состояния, что большинство людей выбрали безответственного популиста", — добавил сенатор.
Он также подчеркнул, что те кризисные явления, которые происходят в Европейском союзе, никак не связаны с Россией. По его словам, Москва, во-первых, не заинтересована в ослаблении ЕС, с которым до крымского кризиса имела соглашение как со стратегическим партнёром, во-вторых, не имеет возможности ослабить Европейский союз и "не ставит перед собой каких-то мифологических задач".
Пушков подчеркнул, что Россия не имеет к этому никакого отношения, а миф о причастности Москвы распространяется средствами массовой информации и деформирует восприятие России в глазах европейцев.