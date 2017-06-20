Пушков рассказал, почему на Западе кризисы объясняют действиями России

БЕРЛИН, 20 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Кризисные тенденции в западном мире пытаются объяснить действиями России, чтобы не признавать собственные ошибки в политике, полагает российский сенатор Алексей Пушков.

"У меня сейчас ощущение, что многочисленные кризисные тенденции, которые происходят в западном мире, пытаются объяснить действиями России, потому что иначе те люди, которые правят западным миром, должны сказать, что причина — в их ошибках, в их собственной политике", — заявил Пушков, представляя в Берлине доклад "В преддверии саммита G20 в Гамбурге — внешнеполитические отношения между Германией, Европой и Россией".

В качестве примера он привёл ситуацию вокруг президента США Дональда Трампа, которого якобы "русские привели к власти".

"Потому что иначе американская политическая элита должна сказать, что они довели страну до такого состояния, что большинство людей выбрали безответственного популиста", — добавил сенатор.

Он также подчеркнул, что те кризисные явления, которые происходят в Европейском союзе, никак не связаны с Россией. По его словам, Москва, во-первых, не заинтересована в ослаблении ЕС, с которым до крымского кризиса имела соглашение как со стратегическим партнёром, во-вторых, не имеет возможности ослабить Европейский союз и "не ставит перед собой каких-то мифологических задач".

"Другое дело, что Европейский союз ослаблен в результате той политики, которая была выбрана Евросоюзом и которая вызывает растущее недоверие у некоторых граждан, что видно на французских выборах, на голландских выборах, на итальянской политической сцене, в Англии кульминация недоверия, когда 55% населения страны, с которой у России традиционно плохие отношения, мы там вообще ни на что не могли повлиять, голосуют за выход из Европейского союза", — отметил он.

Пушков подчеркнул, что Россия не имеет к этому никакого отношения, а миф о причастности Москвы распространяется средствами массовой информации и деформирует восприятие России в глазах европейцев.