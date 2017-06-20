Вице-президент США обсудил с Порошенко минские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс во время встречи. 20 июня 2017

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс во время встречи. 20 июня 2017

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко выразил поддержку "нормандскому формату" и урегулированию в Донбассе для успеха соглашения "Минск-2", сообщает во вторник Белый дом.

Кроме того, Пенс подчеркнул необходимость продолжения реформ на Украине, борьбы с коррупцией, а также подтвердил необходимость стабильной помощи украинским властям по линии МВФ.

"Вице-президент подчеркнул, что США продолжат поддержку переговоров в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений, подчеркнул важность длительных реформ в борьбе с коррупцией для улучшения бизнес-климата и поддержки программы МВФ", — отмечается в заявлении.

Также Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который "согласился с правом Украины защищать свой суверенитет", сообщил представитель пресс-службы Пентагона через свой twitter.