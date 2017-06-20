В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров
МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Ни один из самолетов, участвующих в тушении пожаров в центральной части Португалии, не разбился. Распространенную ранее информацию опровергли в службе Гражданской защиты, сообщает португальское издание Publico.
Ранее в Гражданской защите заявили, что самолет Canadair, участвующий в тушении лесных пожаров в центральной части Португалии, разбился в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия). На место были направлены спасательный вертолет и две кареты скорой помощи.
Теперь версию о крушении самолета там опровергли. Произошел взрыв газовых баллонов в брошенном прицепе, взрыв мог стать причиной подозрений о разбившемся самолете, сообщил оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто на пресс-конференции.
По последним официальным данным, в результате пожаров в Португалии погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня в Педроган-Гранди принимают участие 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств. Несмотря на то, что до сих пор полностью не удалось справиться с одним из очагов, ситуация находится под контролем.
Всего в борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием.
На помощь Португалии прибыли самолеты-амфибии из Испании, Италии и Франции. В ближайшее время отправится самолет из Марокко. Кроме того, Испания направила на помощь соседней стране 200 военных и 25 пожарных.
Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.
Всего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.
Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.
Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.
Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.
В муниципалитете Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса.
Жертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.
Большинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.
Шестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.
Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.
Из-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.
Точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.
В трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.
В стране объявлен трехдневный траур.
Всего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.
Два испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.
Тушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.
Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.
Президент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.