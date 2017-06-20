В Португалии опровергли информацию о крушении самолета при тушении пожаров

МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Ни один из самолетов, участвующих в тушении пожаров в центральной части Португалии, не разбился. Распространенную ранее информацию опровергли в службе Гражданской защиты, сообщает португальское издание Publico.

Ранее в Гражданской защите заявили, что самолет Canadair, участвующий в тушении лесных пожаров в центральной части Португалии, разбился в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия). На место были направлены спасательный вертолет и две кареты скорой помощи.

Теперь версию о крушении самолета там опровергли. Произошел взрыв газовых баллонов в брошенном прицепе, взрыв мог стать причиной подозрений о разбившемся самолете, сообщил оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто на пресс-конференции.

По последним официальным данным, в результате пожаров в Португалии погибли 64 человека, около 150 получили ранения. В тушении огня в Педроган-Гранди принимают участие 17 самолетов и четыре вертолета, 1,2 тысячи пожарных, более 400 транспортных средств. Несмотря на то, что до сих пор полностью не удалось справиться с одним из очагов, ситуация находится под контролем.

Всего в борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием.

На помощь Португалии прибыли самолеты-амфибии из Испании, Италии и Франции. В ближайшее время отправится самолет из Марокко. Кроме того, Испания направила на помощь соседней стране 200 военных и 25 пожарных.