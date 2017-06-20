Госдеп: США не возражают, если Россия и Украина договорятся вне "Минска-2"

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не стали бы возражать в том случае, если бы Россия и Украина договорились решать вопросы по каналам, не связанным с минскими договоренностями, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Если Россия и Украина решат объединиться и действовать по какому-то другому каналу, не связанному с минскими соглашениями, мы бы не стали возражать против этого. Но мы хотим, чтобы они продвигались вперед в рамках Минска сейчас", — сказала она.

Как подчеркнула представитель госдепартамента, США, "даже не являясь участником минского процесса, остаются приверженными этим соглашениям". "Мы продолжаем призывать Россию к выполнению своих обязательств", — сказала она.

В то же время, как отметила Науэрт, "мы видим, что в рамках минских переговоров получается очень мало, мы бы хотели, чтобы что-то происходило".

Выступая в конгрессе США на прошлой неделе, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то структуры, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей.

Отношения РФ и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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