Франция намерена бороться с терроризмом вместе с Россией, заявил Дриан

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Франция намерена бороться с терроризмом совместными усилиями с Россией, заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В первую очередь Сирия. У нас общий враг — это террористические группировки, которые собираются использовать сирийскую территорию для того, чтобы организовать теракты на наших территориях, и которые подготавливают в военном и идеологическом плане будущих боевиков. Мы считаем, что возвращение к стабильности должно проходить через политический переходный процесс. Ни Россия, ни Франция не заинтересованы в том, чтобы этот терроризм развивался на сирийской земле, мы заинтересованы в том, чтобы гражданской войне в Сирии пришел конец и пришел конец тем массовым убийствам, за который ответственен режим Асада ", — сказал Ле Дриан.

"Сейчас мы должны действовать совместно в рамках процесса, который приведет нас к реальному прекращению военных столкновений и к примирению всех сирийцев… Мы будем продолжать наши консультации в течение последующих дней в духе взаимного доверия, прагматизма и уважения", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.