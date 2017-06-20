У США возникают сомнения по действиям Эр-Рияда и Абу-Даби в отношении Дохи

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У США возникает все больше сомнений по действиям, которые предприняли в отношении Катара Саудовская Аравия и ОАЭ, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Она напомнила, что "со времени введения эмбарго в отношении Катара 5 июня прошло более двух недель".

"Мы озадачены тем, что страны Персидского залива до сих пор не представили деталей своих претензий Катару. Чем больше времени проходит, тем больше сомнений возникает по поводу действий Саудовской Аравии и ОАЭ", — сказала Науэрт.

По ее словам, у США "сейчас возникает один простой вопрос: вызваны ли эти действия опасениями по поводу предполагаемой поддержки терроризма, или давними претензиям друг к другу между членами Совета сотрудничества государств Персидского залива".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Катар все обвинения отверг.