В Белом доме считают, что встреча лидеров США и КНДР стала менее вероятной

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына становится все менее вероятной, учитывая действия Пхеньяна и гибель освобожденного из северокорейской тюрьмы американского студента, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном бриинге во вторник.

"Очевидно, что сейчас мы движемся дальше от того, чтобы были созданы условия для встречи, я полагаю, что мы к этому не приближаемся", — сказал Спайсер, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли президент Трамп "готов встретится с лидером КНДР".

В начале мая в интервью агентству Блумберг Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном "если это будет уместно".

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи президента США и главы КНДР сейчас нет условий. Он также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное для того, чтобы устранить ее".

Японское агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщало о том, что Вашингтон якобы передал Пекину позицию американской администрации о том, что президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.

Ранее президент США осудил "жестокость северокорейского режима" в связи со смертью 22-летнего студента Отто Уормбиера, который был освобожден властями КНДР менее недели назад и был доставлен в США в состоянии комы. Семья Уормбиера сообщила в понедельник, что он скончался.