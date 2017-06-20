Белый дом готов работать с конгрессом по санкциям в отношении России

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Белый дом готов работать с конгрессом по санкциям в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Посмотрим, что случится в палате представителей, потом мы выскажемся по данному пакету (санкций — ред.)… Есть некоторые разделы в этом пакете санкций, по которым мы должны будем работать с палатой представителей и сенатом", — сказал Спайсер журналистам.

Также, по его словам, уже действующие санкции по России будут действовать, "пока Россия не уйдет с Восточной Украины". Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины.

Сенат США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.