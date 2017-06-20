В Польше волонтеры восстановили памятник советским воинам

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Возле польского города Миколин 22 июня будет торжественно открыт отреставрированный памятник советским воинам, сообщили РИА Новости в Общественной палате Калининградской области.

Монумент привела в порядок польская общественная организация "Курск" при поддержке россиян, собравших средства на восстановление.

Обелиск был установлен в 1945 году в память о более сорока тысячах советских солдат и офицеров, погибших при форсировании реки Одер. В его основании изображены лодки, символизирующие плавсредства, на которых войска Красной армии форсировали водную преграду. Со временем памятник сильно обветшал, но в 2016-2017 годах волонтерам удалось собрать средства и восстановить монумент.

В церемонии открытия примут участие дипломаты из России, США, Великобритании и Франции, представители местных властей и общественных организаций из Польши, Германии и России.

Калининградской области удается поддерживать дружеские отношения с народами соседних государств, несмотря на сложную международную повестку, прокомментировал врио губернатора региона Антон Алиханов.

"Историю Европы нельзя разделить на "хорошую" и "плохую", нельзя вырвать из сотканной временем ткани кусок и размахивать им, как жупелом. Мы взаимосвязаны миллионами переплетающихся нитей судеб наших народов, в том числе и судеб людей, плечом к плечу оборонявших мир от нацизма ", — отметил он.